إطلاقها قريبًا.. العمل: دورات تدريبية للمديريات بشأن التعامل مع منصة العمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم السبت، عن بدء سلسلة من الدورات التدريبية لعدد من مديري المديريات، ومسؤولي إدارة العمالة غير المنتظمة في المحافظات على كيفية التعامل مع المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة؛ إستعدادًا لإطلاقها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة؛ تماشيًا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمى، وتنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل.

ووجه "جبران"، بسرعة الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية لبدء التعامل مع "المنصة" من جميع جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات؛ لتقديم الخدمات إلكترونيًا، وتسهيل عملية التسجيل على المقاولين، وأصحاب الأعمال، والشركات الوسيطة، وتحقيق هدف دقة البيانات المُقدمة سواء تتعلق بالمنشأة أوالعمالة؛ مما يوسع قاعدة المُستفيدين، ويُوفر المعلومات لمُتخذى القرار؛ لوضع خطط مستقبلية لبرامج الدعم والحماية والتشغيل، وتوفير فرص العمل لفئة العمالة غير المنتظمة بعد معرفة أماكن تواجدها، وأعدادها، والمهن المطلوبة، وتوفير برامج تدريبية لهم تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

ونظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، بالتعاون مع مركز المعلومات بالوزارة، والإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة، هذه اللقاءات والدورات التدريبية، لمديري مديريات العمل، ومسؤولين في إدارات العمالة غير المنتظمة بالمحافظات، حيث بدأت اليوم بـ14 محافظة هي: "الإسماعيلية، والبحر الأحمر، والشرقية، والسويس، والدقهلية، والفيوم، والمنوفية، وبنى سويف، وجنوب سيناء، ودمياط، وسوهاج، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح.

وافتتحت اللقاء، شيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، بكلمة ترحيبية، ثم تحدثت الشيماء عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، عن أهمية إطلاق المنصات الإلكترونية فى جميع المحافظات.

وقالت "عبدالله"، إن الوزارة ستستكمل تنظيم دورات تدريبية لمديري إدارات العمالة غير المنتظمة والباحثين بها خلال اليومين القادمين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بهدف التدريب العملى على كيفية استخدام المنظومة والتعامل معها.