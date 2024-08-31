بعد زواجها بعمر الـ 61 .. أبرز المعلومات عن البرلمانية نشوى الديب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

احتفلت البرلمانية نشوى الديب، بعقد قرانها على نجل عمها رجل الأعمال محمد الديب، بحضور عدد من المقربين والأصدقاء.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن النائبة نشوى الديب كالتالي:-

- مواليد 1 يوليو 1963 بمحافظة الجيزة.

- حصلت على ليسانس لغة عربية وعلوم إسلامية كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1988.

- حصلت على دبلوم دراسات عليا صحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1993.

- أمين الشئون العربية بالحزب الناصري، وكذلك عضوًا بنقابة الصحفيين، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الكل في واحد للمواطنة والتنمية، وأسست أول نقابة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة.

- شغلت منصب نائب رئيس تحرير جريدة العربي الناصري وعملت معدًا للبرامج التليفزيونية، ورئيسًا لتحرير مجلة الصناعة العربية "جامعة الدول العربية".

- خاضت الانتخابات البرلمانية 2020 عن دائرة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة وحصلت على ٣٣٥٨٠ ألف صوتًا.

-تقدمت بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ومشروع قانون المسنين.

ونشرت النائبة نشوى الديب، صورًا من عقد القران عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، وعلقت: الحب لا يعرف أعمار ولا يعرف ظروف.. فهو ليس له مكان ولا زمان حينما يأتي ليس أمامنا سوى الاستسلام ليحول حياتنا لبهجة وسعادة وسرور.

وكتبت عضو مجلس النواب: "أتى الحب الونس ليجمعني مع ابن عمي رجل الأعمال المهندس محمد ضيف الله الديب.. عقبال عندكم".

اقرأ أيضا:

"الحب لا يعرف أعمار".. 14 صورة من حفل زفاف النائبة نشوى الديب