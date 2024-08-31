"الزراعة "تكشف أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور محمود سامي، أستاذ الخضر بمعهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، عن أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الخضروات من النباتات العشبية التي تتأثر بالتغيرات المناخية ودرجات الحرارة لذا يكون لها مواعيد معينة للزراعة تُعرف بالعروات.

وقال "سامي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن الفاكهة لا تتأثر بالتغيرات المناخية لأنها محاصيل مستديمة، مشيرًا إلى أن هناك فاصل بين العروات، وخلال هذه الفترة يحدث فجوة في الإنتاج تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأكد أن معهد بحوث الزراعية يعمل على طرح أصناف تتحمل التغيرات المناخية ويتم زراعتها في أوقات مختلفة بما يتلائم مع الأصناف الموجودة.

وأوضح، أنه من المفترض أن تتحسن الأجواء الفترة المقبلة، ويتم طرح العروات الجديدة وتنخفض أسعار الخضروات تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.