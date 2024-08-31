شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة: خطة عاجلة لتحسين الخصائص السكانية بمركز دمياط والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الدكتور عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان، فى اجتماع المجلس الإقليمى للسكان بمحافظة دمياط، وذلك بحضور الدكتور شيماء الصديق نائب المحافظ، ومديرى العموم بمديريات التضامن الاجتماعى والأوقاف وممثل الكنيسة والشباب والرياضة وممثلى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ورؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير استعرضت خلال الاجتماع الرؤية الجديدة للتعامل مع القضية السكانية، والتى ترتكز على توفير الحقوق الصحية للام والطفل من خلال المباعدة بين الحمل من 3-5 سنوات، لضمان الرعاية المثلى لحقوق الطفل فى التربية والتغذية السليمة، وضمان حق الأم والجنين فى الاستعداد للحمل الأول، وعدم تعاقب الحمل خلال أقل من عامين، فضلا عن خفض معدلات الأمية، والبطالة، ومكافحة الظواهر المجتمعية السلبية وفى مقدمتها الزواج المبكر.

أضاف المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير أشارت إلى أن الرسالة السكانية تعتمد أيضا على تحسين الصحة الإنجابية، وخفض معدلات الحمل غير المرغوب فيه نتيجة توقف استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وكذلك سد العجز فى أطباء النساء والتوليد بوحدات الرعاية الصحية الأساسية، لخفض معدلات الخدمات غير الملباة، فضلا عن تحسين الخصائص السكانية وبناء الإنسان، لاسيما خلال الست سنوات الأولى من العمر.

تابع المتحدث الرسمى للوزارة أن نائب الوزير أشادت بانخفاض معدل الإنجاب الكلى بالمحافظة إلى 2.1، وأوصت باستكمال العمل على تحسين الخصائص السكانية بالمحافظة، وفى مقدمتها تخفيض معدل زواج من هن دون العشرين الذى بلغ 12.2 فى الألف عام 2021 مقارنة ب 10 فى الألف عام 2014.

أشار إلى تأكيد نائب الوزير على ضرورة العمل على خفض معدلات وفيات الأطفال الرضع والبالغ فى المحافظة 24 فى الألف، وكذا، وفيات من هم دون الخامسة والذى بلغ معدله 26 فى الألف.

وأكد المشاركون على ضرورة تكثيف جهود الوعاظ ورجال الدين للتوعية بمفهوم المباعدة الحقوقية بين الحمل المتعاقب، واستهداف الرجال بالرسالة السكانية والمشورة والوعظ، للتوعية بأهمية المباعدة واستخدام وسائل تنظيم الأسرة لرعاية الزوجة والأبناء.

وخلال الاجتماع أعلنت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان، عن تنفيذ خطة عاجلة، بالمناطق الأكثر احتياجا لتحسين الخصائص السكانية، وذلك من خلال فرع المجلس القومى للسكان، بالتنسيق مع اللجنة السكانية بكل مجلس مدينة ووحدة محلية، والبداية ستكون بمركز دمياط، لتحسين مؤشرات الخدمات الصحية والتعليمية، ونصيب الفرد من أنشطة المجتمع المدنى.

وشددت على أن تقييم أداء الخطة العاجلة سيعتمد على تحسن المؤشرات، وليس بكم الأنشطة المنفذة، لافتة إلى أن الخطة العاجلة هدفها تحقيق نتائج ملموسة فى خصائص السكان.