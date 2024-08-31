شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلادها الـ54.. مقولات ملهمة عن المرأة والتربية والشباب والان مع تفاصيل الخبر

تعد الملكة رانيا العبد الله، زوجة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، واحدة من أبرز الشخصيات النسائية المؤثرة في العالم العربي والعالم بشخصيتها الكاريزمية واهتمامها بالقضايا الاجتماعية والإنسانية، أصبحت الملكة رانيا رمزاً للقيادة الحكيمة في خدمة المجتمع، من خلال مبادراتها العديدة وخطاباتها الملهمة، تسعى الملكة رانيا إلى تمكين النساء والشباب، وتعزيز التعليم، ودعم حقوق الإنسان، مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به في مختلف المجالات.

وبينما نحتفل اليوم بعيد ميلادها الرابع والخمسين نستعرض فيما يلي مجموعة من المقولات الملهمة للملكة رانيا التي تجسد رؤيتها العميقة وإيمانها الراسخ بقضايا التعليم، وتمكين المرأة، وحقوق الإنسان، ودور التقنية في تحسين حياة الناس.

عن التعليم

تؤمن الملكة رانيا بأهمية التعليم كأداة لتشكيل المستقبل، مشددةً على ضرورة توفير الأمل للأطفال وتقدير اختلافاتهم. تقول:

"يقال: إن تبني طفلاً أسهل من أن تغير رجلاً، علّموهم أنّ اختلافهم تميز، وأننا ننتظر أن نرى بناءهم، أنّ أحلام كلّ واحد منهم مهمة وتحقيقها ممكن أعطوهم دائما الأمل؛ فحيث يوجد الأمل تزدهر الحياة."

كما تشير إلى التحديات التي تواجه الفتيات في التعليم الجامعي وفي سوق العمل، قائلة:

"في الواقع يفوق عدد الفتيات على عدد الأولاد في الجامعات، لكن التحدى الذي تواجهه الفتاة هو بقاءها في الجامعة ودخولهن بمجال العمل بعد الجامعة."

عن تربيتها لأبنائها

تُظهر الملكة رانيا اهتماماً كبيراً بتربية أبنائها على القيم والمبادئ، مؤكدةً على أهمية العمل والجهد لتحقيق الأهداف. وسبق أن قالت:

"عندما يطلب ابني الحسين شيئًا ما، لا يحصل عليه تلقائيًا، يجب أن يعمل حتى يأخذها وقد لا يحصل عليها على الإطلاق، مثل أن يرتب غرفته أو أن يحصل على درجات عالية."

عن المرأة

الملكة رانيا مدافعة قوية عن حقوق المرأة وتمكينها، حيث ترى أن تمكين المرأة ينعكس إيجاباً على المجتمع بأسره. تقول:

"إن قمنا بتمكين المرأة، فأنك تقوم بتمكين مجتمع بأكمله."

وتحث على كسر القوالب النمطية التي تُفرض على النساء منذ ولادتهن، قائلة:

"علينا أن نكسر القوالب التي تشكل عليها النساء والفتيات منذ ولادتهن، القوالب التي نتوارثها من جيل لآخر، لأنها تلغي دور الموهبة والطموح."

كما تؤكد على دور المرأة كعنصر فعال في المجتمع، قائلة:

"أثبتت لنا التجارب أن نجاح إمرأة لا بد أن يتلوه نجاح أخريات. فالمرأة شجرة مثمرة.. شجرة خلقت لترعى.. فتعطي دائما أضعاف ما تتلقاه."



عن التقنية والذكاء الاصطناعي

تعكس رؤية الملكة رانيا التوجه نحو استخدام التكنولوجيا بما يخدم الإنسانية، مع تركيزها على دور الشباب العربي في الابتكار والتفوق رغم التحديات. تقول:

"لنتبنى من التقنية ما يزيد من قيمتنا الإنسانية ويبقي الأمل حياً في نفوس شبابنا. لأن شبابنا العربي مفخرة، فكثيرة هي الأمثلة التي التقيها لشباب لمعوا بابتكاراتهم وبرزوا في مجالات علمية وأدبية وقد أتوا من أقسى الظروف."



