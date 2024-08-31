شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يبحث تجديد البروتوكول المنظم للدبلومة الأمريكية داخل مصر والان مع تفاصيل الخبر

بحث محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تجديد البروتوكول المنظم لأوضاع شهادة الدبلومة الأمريكية داخل مصر.

وأكد الوزير أهمية الشهادات الدولية في تعزيز جودة التعليم، وتحقيق التميز في مجالهم، مشيرًا إلى أن التعليم يعمل على إعداد الإنسان، وتأهيله، للتعامل مع التقنيات المعاصرة والمتطورة، ومواكبة التغيرات المتواصلة في مختلف ميادين التنمية، وإعداده وتأهيله للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في مجتمع المعلومات والمعرفة.

واستعرض الوزير خلال لقائه مع أحدى المؤسسات الدولية القرار الوزارى الخاص بتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن هذا القرار هدفه الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب، ودعم تعليم اللغة العربية والتاريخ، ترسيخا للثقافة المصرية والهوية الوطنية.

وشهد اللقاء بحث مراجعة الاتفاقيات والمعايير الخاصة بشهادة الدبلومة الأمريكية لتجديد التعاقد بها، وكذلك متابعة المدراس الدولية المانحة لها وعدد الطلاب المقيدين فعليا بها.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، وإيمان صبري مساعد الوزير لشئون التعليم الخاص، وشيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.