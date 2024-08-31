شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الصحفيين يعتمد نتيجة القيد لجدول تحت التمرين والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشى، خلال اجتماعه المنعقد اليوم السبت، نتيجة القيد للمتقدمين لجدول تحت التمرين .

‎يذكر أن هشام يونس، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين أعلن من قبل عن تلقى اللجنة نحو 70 طعنا فى المتقدمين للجنة القيد لجدول تحت التمرين، مضيفا أن بعض الطعون تلقتها النقابة من جهات خارج البلاد وتطلب الأمر مخاطبات لعدة جهات ولصحف.



‎ وأضاف هشام يونس فى تصريحات له، أن هناك طعونا تتعلق باتهامات بتزوير العقود.