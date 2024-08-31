شكرا لقرائتكم خبر عن كلية علوم التغذية جامعة حلوان.. 4 برامج دراسية وتفاصيل فرص التوظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت وافق المجلس الأعلى للجامعات على إطلاق كلية علوم التغذية بجامعة حلوان، لتكون أول كلية من نوعها في الجامعات الحكومية المصرية، واستحداث تخصصات تواكب متطلبات العصر. ومن المقرر أن تفتح الكلية أبوابها للطلاب ودخولها تنسيق العام الدراسي 2024-2025.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، قائلاً: "يأتي إنشاء كلية علوم التغذية كجزء من رؤيتنا الشاملة لتطوير الجامعة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع. لقد حرصنا على تجهيز الكلية وفقًا لأعلى معايير الجودة، لتقدم تخصصات فريدة تلبي احتياجات السوق وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب المصري."

وتضم كلية علوم التغذية 4 شعب رئيسية، هي:

1. شعبة التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية

2. شعبة التغذية العلاجية باللغة العربية

3. شعبة تغذية المجتمع

4. شعبة علوم الأغذية

وتتمحور رسالة الكلية، رحول "تقديم خدمات تعليمية وبحثية تطبيقية متميزة تواكب معايير الجودة المحلية والإقليمية والدولية في مجالات تغذية المجتمع والتغذية العلاجية وعلوم الأغذية".

وتهدف الكلية إلى إعداد خريج متميز لديه وعي كامل بمشكلات المجتمع الغذائية، قادر على المشاركة في حلها، ومواكبة متطلبات سوق العمل والتطور العلمي في مجال التخصص، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة."

وتفتح كلية علوم التغذية آفاقًا واسعة أمام خريجيها في سوق العمل، حيث تتنوع مجالات العمل المهني وفقًا للتخصصات المختلفة:

1. خريجو تخصص التغذية العلاجية (باللغتين الإنجليزية والعربية):

يتمتع هؤلاء الخريجون بفرص عمل واسعة تشمل:

- المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز العلاجية

- المؤسسات التي تقدم التغذية للجماعات مثل دور المسنين والمدن الجامعية

- الحضانات والمدارس والمصانع والأندية

- الوزارات والهيئات التي تقدم خدمات التغذية

2. خريجو تخصص علوم الأغذية:

تتوفر لهم فرص متنوعة في:

- الجهات البحثية المتخصصة

- المصانع والشركات والمؤسسات المعنية بالصناعات الغذائية

- إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الغذائية

- تقديم التدريب المتخصص في مجال علوم الأغذية

- المساهمة في تطوير الإنتاج الزراعي وسد الفجوة في المنتجات المستوردة

3. خريجو تخصص تغذية المجتمع:

يلعب هؤلاء الخريجون دورًا حيويًا في:

- المنظمات والمعاهد والمراكز البحثية

- مراكز رعاية الأمومة والطفولة

- إجراء المسوحات الغذائية وتقييم الحالة التغذوية للمجتمعات

- تصميم وتنفيذ البرامج الغذائية لتلاميذ المدارس في القطاعين الحكومي والخاص

هذا التنوع في مجالات العمل يعكس الأهمية الاستراتيجية لتخصصات كلية علوم التغذية ودورها الحيوي في تلبية احتياجات المجتمع الصحية والغذائية، مما يفتح آفاقًا واعدة أمام الخريجين للمساهمة بفعالية في تطوير القطاع الصحي والغذائي في مصر.

تفتح كلية علوم التغذية بجامعة حلوان أبوابها للطلاب المتميزين الراغبين في الالتحاق ببرامجها المتخصصة، حيث ترحب الكلية بخريجي الثانوية العامة من شعبتي العلوم والرياضة. ويتم قبول الطلاب من خلال مكتب التنسيق. ويتم قبول شهادات المعادلة للوافدين حسب القوانين المنظمة لذلك.

والطلاب الراغبين الالتحاق بشعبة التغذيه العلاجيه باللغه الانجليزيه ان يكونوا حاصلين على أعلى الدرجات في اللغة الانجليزية.

تمنح الكلية الدرجات العلمية التالية: درجة البكالوريوس في علوم التغذية تخصص التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية، درجة البكالوريوس في علوم التغذية، تخصص التغذية العلاجية باللغة العربية، درجة البكالوريوس في علوم التغذية، بتخصص علوم الأغذية، ودرجة البكالوريوس في علوم التغذية، تخصص تغذية المجتمع.

وتعتمد الكلية على نظام الساعات المعتمدة، ويتم اختيار تخصص التغذية العلاجية من الفرقة الأولى، بينما يتم اختيار التخصصات الأخرى من الفرقة الثانية وفقًا للائحة الداخلية للكلية، كما يُقدَّم برنامج التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية بمصروفات.