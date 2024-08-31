محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، غدا الأحد، جلسة نظر مُحاكمة 6 متهمين بتزوير محررات رسمية في منطقة حلوان.

تعقد هيئة الدائرة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى وياسر عمر وطارق عبدالستار، وسكرتارية عاشور ومحمد فاروق.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 1403 لسنة 2023 جنايات حلوان المقيدة برقم 64 لسنة 2023 كلي شرق حلوان، قيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية وتقليد أختام وشعار الجمهورية على أوراق توكيلات لتسهيل أوراق خاص بالشهر العقاري في منطقة حلوان.غدا نظر مُحاكمة 6 متهمين بتزوير محررات رسمية في حلوان

كتب- رمضان يونس:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، غدا الأحد، جلسة نظر مُحاكمة 6 متهمين بتزوير محررات رسمية في منطقة حلوان.

تعقد هيئة الدائرة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى وياسر عمر وطارق عبدالستار، وسكرتارية عاشور ومحمد فاروق.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 1403 لسنة 2023 جنايات حلوان المقيدة برقم 64 لسنة 2023 كلي شرق حلوان، قيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية وتقليد أختام شعار الجمهورية على أوراق توكيلات لتسهيل أوراق خاص بالشهر العقاري في منطقة حلوان.