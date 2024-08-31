النقل تصرف 750 جنيهًا منحة المولد النبوي لهذه الفئة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن تفاصيل وموعد صرف منحة العاملين بالسكة الحديد والمترو 2024.

وبحسب مستند نص قرار موافقة وزير النقل على صرف المنحة، وحصل الخليج 365 على نسخة منه، فإن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وافق على صرف منحة العاملين بالسكة الحديد والمترو والشركات التابعة والعاملين بنظام الـ 55 يومًا بقيمة 750 جنيهًا.

ويأتي ذلك، تقديرًا لجهود العاملين، وتحفيزًا لهم لبذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة.

ويحل موعد المولد النبوي الشريف يوم الاثنين، 12 ربيع الأول 1446 هـ، والذي يوافق 16 سبتمبر 2024، وفقًا لما أعلنه معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ومن المتوقع أن تكون موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2024، هي يوم الاثنين 16 سبتمبر.