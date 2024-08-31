فرص عمل بالجيزة والتقديم بهذا الموعد - تخصصات وشروط التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، عن فرص عمل جديدة من خلال ملتقى توظيفي بمقر الجهاز.

وقالت "الجيزة"، بحسب منشور لها عبر "فيس بوك"، السبت، إن ذلك يأتي لإتاحة فرص عمل للشباب بشركة إيتوال، وذلك بحضور مسئولي الموارد البشرية يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وجاءت فرص عمل محافظة الجيزة، كالتالي:

- كاشير "مؤهل عالي - السن من 21 حتى 38 عامًا".

- بائع حلوى "مؤهل متوسط - السن من 21 حتى 38 عامًا".

- مقدم طلبات "مؤهل متوسط - السن من 21 حتى 38 عامًا".

- أفراد أمن "مؤهل متوسط - السن من 31 حتى 38 عامًا".

- مساعد شيف "مؤهل متوسط - السن من 21 حتى 38 عامًا".

- مندوب توصيل "يجيد القراءة والكتابة - السن من 18 حتى 45 عامًا".

- عمال خدمات " لا يشترط المؤهل - السن من 18 حتى 45 عامًا".

- شيف فطائر شرقي "يجيد القراءة والكتابة - السن من 21 حتى 45 عامًا".

ويمكن للراغبين في الاستفسار عن الوظائف المطلوبة، التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825- 35711198"، علمًا بأن عنوان الجهاز: 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني.