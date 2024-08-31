أمطار وحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 1 سبتمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، السبت، إنه يسود غدا الأحد، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن طقس غدا الأحد يشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس غدًا الأحد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.