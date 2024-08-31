بعد زيادتها 25 جنيهًا.. أسباب ارتفاع أسعار اللحوم البتلو المفاجئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

شهدت أسعار لحوم البتلو ارتفاعًا في أسعارها بمختلف المحافظات، إذ وصل الإرتفاع إلى 25 جنيهًا لدى الجزارين في بعض المناطق.

ومن جانبه، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن إرتفاع أسعار اللحم البتلو بالأسواق يرجع لعدم وجوده من الأساس، موضحًا أن وزارة الزراعة كانت قد حظرت ذبح العجول الصغير "البتلو" خلال الفترة الحالية، وذلك في إطار تنمية الثروة الحيوانية، حيث أنه سيتم الاهتمام به وعمل مشاريع عليه باسم "مشروع البتلو" بدعم كبير من الدولة.

وأوضح نقيب الفلاحين، في تصريحاته لمصراوي، أن بعض الجزارين يقومون بذبح البتلو في التخفي؛ تجنبًا لتوقيع العقوبة القانونية عليهم؛ وهو ما يعد سبب رئيسي في ارتفاع سعره.

واختتم "أبو صدام"، حديثه معربًا عن توقعاته بارتفاع أسعار اللحوم مطلع نوفمبر المقبل أي مع دخول فصل الشتاء.

وفي سياق أخر، قال مصطفى وهبة، عضو شعبة القصابين، إن أسواق اللحوم تشهد حالة من الركود خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الكميات المعروضة أكبر بكثير من الطلب.

وأوضح "وهبة"، في تصريحات لمصراوي، أن اللحم البتلو غير متوفرة بالأسواق من الأساس؛ لارتفاع سعرها على المواطنين مقارنة بأسعار اللحم الكندوز.

وأشار عضو شعبة القصابين، إلى أن سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح ما بين 450:400 جنيه بينما سعر الكولمبي ما بين 400:350 جنيه.

يذكر أن أسعار اللحم البتلو شهدت ارتفاعًا كبيرًا تراوح ما بين 25:7 جنيهات في مختلف المناطق ووصل الكيلو منه لـ 480 جنيه.

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