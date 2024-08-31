شكرا لقرائتكم خبر عن "إيسترن كومباني" تسلم درع بطولة الجمهورية للشركات إلى رئيس الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم السبت، حفل افتتاح بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ57- أكبر تجمع رياضي للشركات في مصر- بالصالة المغطاة بملعب الهوكي في المدينة الرياضية ببورسعيد، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وبحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ونيابة عن السيد/ هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، سلم السيد/ حسن خليل، عضو مجلس إدارة الشركة، درع بطولة الشركات رقم 56 إلى السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، والذي اعلن اطلاق فعاليات بطولة الجمهورية للشركات، خلال الاحتفالية التي اطلقت شعلتها من محافظة الاقصر منتصف اغسطس ، وصرح خلالها .



السيد/ هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، إن الشركة الشرقية تحرص على تعزيز ودعم النشاط الرياضي وتطوير مختلف الألعاب، من خلال دعم المسابقات والفعاليات الكبرى لاكتشاف المواهب وتطوير مستوى اللاعبين، متطلعا بان تواصل الشركة ريادتها لهذه البطولة التي تسيطر على لقبها على مدار ٢١ عامًا متواصلة

وتشارك الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بأكبر بعثة في البطولة، تضم عدد من الرياضيين ومسئولي الأجهزة الفنية في مختلف الألعاب الرياضية، في الفئات السنية العمومي، والرواد تحت 35 سنة، والرواد فوق 45 سنة

وتُختتم فعاليات بطولة الشركات الـ 57 في الثاني من أكتوبر القادم، بحفل يتم فيه إعلان الشركات الثلاث الفائزة وتوزيع الكؤوس والميداليات