شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات الحصول على ترخيص بروز أو تاندة من المركز التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للحصول على خدمة استخراج ترخيص (بروز – إعلان – تاندة)، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة.

يمكن لأصحاب المحال استخراج ترخيص بإشغال الطريق العام (بروز – إعلان – تاندة – فاترينة – عربة)، من خلال المراكز التكنولوجية، شريطة وجود مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة)، باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

3- صورة ترخيص المحل.

4- رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال.

5- صورة البطاقة الضريبية.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

3- سداد رسم المعاينة.

4- بناءً على معاينة من الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.

5- سداد رسوم الترخيص في الخزينة المختصة.

6- استلام ترخيص إشغال الطريق.

ويأتي توسع الدولة في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه، لدورها الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

وتتيح المراكز العديد من الخدمات، أهمها (استخراج ترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، نقل رخصة محل تجارى أو صناعى، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، قيد اتحاد شاغلين، تجديد رخصة مصعد، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، وغيرها من الخدمات الأخرى).