"التنمية المحلية" تكشف خطوات استخراج رخصة بناء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أنه تم اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلًا من 15 إجراء.

وقال "قاسم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء موسى في برنامج "بيزنس" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، إن الهدف من اختصار الإجراءات هو التسهيل على المواطنين وسرعة استخراج رخصة البناء.

وأضاف:" لاستخراج رخصة البناء يتم استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء من ناحية الاشتراطات البنائية ويقوم المواطن بالتقدم بالطلب للمركز التكنولوجي لاستخراج بيان صلاحية الموقع للبناء".

وواصل: "يتم استخراج الرخصة من الجهة الإدارية والإدارة المختصة بشؤون التنظيم والتخطيط بالوحدات المحلية دون الحاجة إلى عقد مشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية لاستخراج رخص البناء".

وتابع: "إجمالي المدة الزمنية لإنهاء إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء هو 20 يومًا"، مضيفا: "المواطن يقوم بالتعاقد مع مكتب استشاري ويعد الرسومات الهندسية للبناء ويتقدم بالطلب للمركز التكنولوجي لاسترخاج رخصة البناء".