مشهد في فيلم أمريكاني.. تعليق ناري لعمرو أديب على مشاهد خطف العريس المزيف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو المتداول لشخص ادعى أنه عريس وتم اختطافه من قبل عصابة، وهو ما حقق مشاهدات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعُرف إعلاميا بـ "عريس الدقهلية"، قائلا: "خبر غريب جدا.. تشوف الفيديو تقول إيه اللي جرى فالبلد".

ووصف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت ما حدث بأنه مشهد في فيلم أمريكاني، قائلاً: "الدنيا اتقلبت والفيديو بقا تريند ثم يظهر العريس ويقول كنت بهزر".

وكشف أديب، أن العريس المزيف في الفيديو متزوج منذ 3 سنوات، ولديه أطفال.

وأكد أديب أن الخبر السلبي ينتشر أسرع من الخبر الإيجابي والبعض يعتقد أن العريس الذي ظهر في الفيديو ما زال مخطوفا حتى الآن، معلقا: "عصر اللقطة والفيديو والتريند".

ولفت إلى أن صاحب الواقعة قد يحصل على سنة حبس على الأقل، معلقا: "هما مقبوض عليهم الآن وهم في يد الأمن".