الاحتلال يستهدف الضفة الغربية.. عمرو أديب: نتنياهو يسعى للقضاء على الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

استنكر الإعلامي عمرو أديب، استهداف الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بعدما أقدم على قصف مدينة جنين، قائلا: "بدء فصل جديد قديم"، حيث لدى الاحتلال ثأر في مخيم جنين.

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: إذا استمر الوضع في الضفة الغربية مثلما حدث في غزة، فإن ما تبقى من فلسطين مرشح للاختفاء.

وأضاف أديب: إن الاحتلال يرتكب مجازر في مدن الضفة الغربية، ودمروا البنية التحتية، وكل المأسي التي تحدث في غزة انتقلت إلى جنين.

وأكمل: يبدو أن الإسرائيليين قرروا أن يستمروا في عدوانهم، ونتنياهو صقر محلق الآن يفعل ما يريد، ويستهدف القضاء على القضية الفلسطينية من خلال القضاء على الفلسطينيين.