الاستلام خلال 3 أسابيع.. تفاصيل طرح قطع أراض على منصة مصر الصناعية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشفت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الخدمات المقدمة على منصة مصر الصناعية تسهل على المستثمر بنسبة 90% من الجهد الذي كان يبذله في السابق حتى الدفع يكون إلكترونيًا.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المنصة توفر على المستثمر الوقت والانتقال والاحتكاك مع مقدم الخدمة.

وأكدت أن المستثمر يقدم بياناته ومستنداته عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ويكون الرد خلال أسبوع على أقصى تقدير، وهناك خدمات يتم إنجازها للمستفيد خلال 48 ساعة.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن موظفي هيئة التنمية الصناعية هم من يتولون تلقي الطلبات إلكترونيا عبر المنصة.

واستطردت أنه سيتم طرح 1124 قطعة أرض في 14 محافظة على مستوى الجمهورية ويمكن للمستثمر الدخول على المنصة للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، على أن يكون التقديم خلال أسبوع، والتخصيص خلال 3 أسابيع على أقصى تقدير.