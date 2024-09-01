أحمد موسى يكشف تفاصيل وجود القوات المسلحة المصرية في الصومال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني

كشف الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا تثير المشكلات مع جيرانها في القرن الأفريقي وفي عموم القارة السمراء بشكل دائم، مثل أريتريا والصومال، وحتى في الداخل تشن حروبًا على بعض القبائل مثل تيجراي.

وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة التي تحتضن الاتحاد الأفريقي –إثيوبيا- يجب أن تكون دولة سلام ولكن أديس أبابا عكس ذلك.

وأضاف أن إثيوبيا قررت بداية من يناير الماضي احتلال جزء من أرض الصومال وهي دولة عربية في جامعة الدولة العربية وينطبق عليها ما ينطبق على كل الدول العربية.

وأوضح أن ما يعرف بأرض الصومال لا يعترف بها أحد سوى إثيوبيا وهي حركة انفصالية، ورغبت إثيوبيا في التوجيه لها لبناء ميناء على مساحة 20 كيلو متر لمدة خمسين عاما.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر وكل الدول العربية رفضت الإجراءات الإثيوبية في أرض الصومال، ومحاولة فرض أمر واقع ودعم الحركات الانفصالية.

وأشار إلى أن مساحة الصومال 640 ألف كيلو متر وسكانها قرابة 20 مليون نسمة، لافتا إلى أن توجه مصر للصومال بناء على طلباتهم ودائما مصر لا تتدخل في شئون أي دولة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي قالها سابقا إن مصر لن تترك الصومال وسوف تساعدها ولن يتم السماح لأحد السيطرة على أرضها وفرض أمر واقع وهذا كان بحضور الرئيس الصومالي.

وواصل أن هناك قوات مصرية موجودة في الصومال ضمن قوات حفظ السلام، إلى جانب تدريب ومساعدة القوات الصومالية وهذا تقوم به القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة.

واستكمل الإعلامي أحمد موسى، أن التحرك المصري في الفترة الماضية أحدث زخما وتكاتفا من الشعب المصري ويراه في منتهى الإيجابية، باستثناء الفئة الضالة أعداء البلد، وهم الإخوان الذي يساندون إثيوبيا في هذا الموقف.