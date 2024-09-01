نشرة التوك شو| كواليس طرح أول سيارة كهربائيه.. وأسباب ارتفاع أسعار الخضروات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني ؛

تناولت برامج التوك شو، مساء السبت عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "الخليج 365" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي

كشف الدكتور محمد الغمري، الباحث الرئيسي لمشروع تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، تفاصيل تصنيع السيارة الكهربائية، مؤكدًا أنهم في المراحل النهائية لطرحها

كشف الدكتور محمود سامي، أستاذ الخضر بمعهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، عن أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الخضروات من النباتات العشبية التي تتأثر بالتغيرات المناخية ودرجات الحرارة لذا يكون لها مواعيد معينة للزراعة تُعرف بالعروات

قال أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن فكرة "المساكنة" التي تظهر بين الحين والآخر عبر تصريحات بعض الفنانين أو من يسمون أنفسهم "حقوقيين" هي محاولات ممولة تهدف إلى تخريب المجتمعات

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن لجنة الفتوى والتشريع، حسمت الجدل بشأن أزمة مقعد رئاسة الاتحاد.