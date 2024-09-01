شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة 4 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 سبتمبر 2024 12:54 ص

شهدت قريتا زكريا وشدموه بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، تشييع جنازة 4 أشخاص، لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وقع بالأمس بطريق الإسكندرية مطروح بالكيلو 85 قرب زاوية العوامة بمحافظة مطروح.

وأدى أهالى قريتى زكريا وشدموه صلاة الجنازة على الضحايا الـ4 وشيع المئات من الأهالى بالقريتين الجنازات إلى مثواهم الأخير بمقابر أسرهم.

وكان توفى فى الحادث كل من، عمرو أحمد إسماعيل 50 عاما سائق، ومصطفى هاشم مصطفى 11 سنة، مقيمان بقرية زكريا، وهنا خميس عيد 9 سنوات، ووالدتها 50 عاما، ربة منزل، مقيمتان قرية شدمون بمركز إطسا.

كانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 85 طريق مطروح الإسكندرية الساحلى، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه وقع بطريق مطروح إسكندرية، وذلك بسبب وفاة سائق السيارة نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وتسبب ذلك فى وفاة وإصابة 16 شخصا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.