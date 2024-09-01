شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية بنى سويف: تلفيات كبيرة ولا خسائر بالأرواح وجار التحقيقات لمعرفة سبب الحريق والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 سبتمبر 2024 01:35 ص

قال بيان صادر من إيبارشية بني سويف أنه نشب حريق في الصوان الملاصق بكنيسة السيدة العذراء مريم ( المطرانية) بفناء الكنيسة مما نتج عنه تلفيات كبيرة ولا يوجد أى خسائر بالأرواح وجار التحقيقات لمعرفة سبب الحريق.

نجحت الحماية المدنية، مساء اليوم السبت، فى إخماد حريق هائل اندلع فى مبنى مطرانية بنى سويف، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ

