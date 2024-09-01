شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة بيطرية: مرارة مذاق البيض دليل على خلل بعلف الدواجن ومضادات حيوية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن بعض المواطنين بعد شراء البيض من السوبر ماركت سليم ظاهريا وحديث الإنتاج، وعقب سلقه يجدون مرارة في مذاقه، مشيرة إلى أن المذاق المُر بشكل عام يكون بسبب خلل فى العلف المقدم للدجاج أو بسبب بعض المضادات الحيوية، التى لها طعم مر خاصة عندما تترسب في صفار البيض .

وأضافت سالى: أن هناك بحثا تم إجراؤه افى كلية الطب البيطري جامعة أسوان، أظهر أن التركيزات العالية من الفيتامينات، مثل فيتامين A و D3 ومتبقيات الأدوية للمضاد الحيوي قد تكون هي السبب في الطعم المر للبيض.

أما عن الإجاية عن تساؤول: هل يصلح البيض المُر للأكل؟ فقالت: لا، لأن الهدف الأساسى لإنتاج البيض، هو جودة البيضة، وتقبل المستهلك لها أصبح غير موجود، بالإضافة إلى وجود المتبقيات الدوائية التى تؤثر بالسلب على صحة الإنسان.

