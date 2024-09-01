شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق لتقديم شكوى بالنيابة الإدارية من منزلك بدون الإفصاح عن الشاكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت منظومة الشكاوى بالنيابة الإدارية السماح للمواطنين بالتقدم بالشكوى دون الإفصاح عن هوية الشاكى وذلك بشرط تحديد نوعية الشكوى وفى أي مكان في الجهة المشكو في حقها واسم المشكو في حقه، وأن وجد مستندات تدعم الشكوى، إنما الشكاوى المجهلة العامة لا ينظر إليها.

واستحدثت النيابة الإدارية آليات متطورة لتلقي شكاوى المواطنين وهى :

- الخط الساخن "16117.

-البريد الإلكتروني.

-الرسائل عبر خاصية واتس آب، على رقم 01050601888.

-الرسائل القصيرة عبر رقم 1411.

-قناة النيابة الإدارية ببرنامج تليجرام.

بالإضافة للوسائل التقليدية لتلقي الشكاوى ومنها

- البريد العادي.

الفاكس.

وفي هذا السياق تؤكد النيابة الإدارية على الحفاظ على السرية التامة لتلك البيانات كضمانة من ضمانات حق الشكوی.