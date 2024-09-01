شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على فتوى من دار الإفتاء؟.. اعرف طرق التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت دار الافتاء المصرية أن طرق التواصل للفتاوى تكون من خلال :من الموبايل أو الأرضي (107) مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة والأجازات الرسمية.

تليفون (0020225970400) من خارج مصر مسجل، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة والأجازات الرسمية.

فاكــس: 25926143 مع رجاء ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

أو من خلال الموقع عبر الرابط : اضغط هنا

تعمل هذه الخدمة حاليا 24 ساعة



ويمكنكم الحصول على الإجابة بإحدى الطرق الآتية:

الطريقة الأولى:

الدخول إلى صفحة الاستعلام عن فتوى بالضغط هنا

استخدام الرقم الذي احتفظت به سابقًا في الاستعلام عن سؤالك.



الطريقة الثانية:

إذا كنت قد أدخلت بريدك الإلكتروني عند السؤال فقم بتفقُّده؛ لأننا سوف نرسل لك إعلامًا بأن سؤالك قد تمت الإجابة عليه. مع العلم أن أقصى عدد للحروف هو 1000 حرف.

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كما يمكنكم طرح الأسئلة الشرعية من خلال برنامج الفتاوى

لنظام ios من خلال الرابط الآتي: اضغط هنا

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ولنظام android من خلال الرابط الآتي: اضغط هنا

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تعمل هذه الخدمة حاليا 24 ساعة

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كما يمكنكم طرح الأسئلة خلال مواعيد البث المباشر بالفيديو للرد على الفتاوى مباشرة على صفحة الفيس بوك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع الساعة 1 ظهرًا

البث على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية

‏https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta

لحجز موعد فتوى من خلال الرابط اضغط هنا

- يمكنكم من خلال النافذة حجز موعد مقابلة شخصية مع الإدارات المختصة بـ دار الإفتاء المصرية

- يجب الحضور في الموعد المحدد ، وفي حالة التخلف عن الموعد يعتبر الموعد لاغيا

- عند التأخر عن موعد الحجز المحدد مسبقًا مع إدارة الفتوى الشفوية يلغى الحجز ويمكنكم حجز دور عادي مثل المستفتيين الحاضرين ويكون الدور حسب أسبقية الحضور.

- مسائل الطلاق يجب حضور الزوج بنفسه

- متطلبات عقد جلسة النزاع: يجب حضور أطراف النزاع والاوراق المتعلقة بموضوع المنازعة



