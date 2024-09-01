شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحان الديناميكا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 سبتمبر 2024 08:00 ص

يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية (الرياضيات) امتحان الدور الثاني اليوم الأحد 1 سبتمبر ٢٠٢٤، فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الچيولوچيا).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يؤدى الاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الاحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.