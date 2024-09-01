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درجات القبول بالتعليم الفنى بالجيزة بعد تخفيضها فى بعض المدارس.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الأحد، 01 سبتمبر 2024 08:00 ص

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن درجات القبول بالمدارس الفنية، بعد اعتماد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام (خدمات) 15 درجة ليصبح 175 درجة بدلًا من 190 درجة، بالإضافة إلى تخفيض درجات القبول ببعض المدارس الفنية.

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وكشفت محافظة الجيزة، درجات القبول بمدارس التعليم الفني التجاري والزراعي والصناعي للعام الدراسى 2024/2025م، بعد تخفيضها في بعض المدارس، تلبية لرغبات الطلاب وأولياء الأمور.

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مقترح مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام (خدمات) 15 درجة، كما اعتمد تخفيض درجات القبول ببعض المدارس الفنية.

وأوضح المحافظ، أن القرار يأتى فى إطار حرص المحافظ على مصلحة الطلاب والطالبات وتلبية لرغبات أولياء الأمور، وبعد الاطلاع على البيان الإحصائى الخاص بالإدارات التعليمية، بشأن عدد الطلبة الجدد المقبولين بمدارس التعليم الفنى للعام الدراسى 2024/2025م والعدد الإضافى المقترح قبوله بما لا يخل بالحدود القصوى لكثافة الفصول.


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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