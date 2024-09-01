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محافظ الجيزة: تدعيم المحافظة بخطوط نقل إضافية - تفاصيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف المهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، عن أنه جاري التنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري؛ لدراسة مدى إمكانية تدعيم المحافظة بعددًا من خطوط النقل الإضافية للتيسير علي المواطنين.

وقال "النجار"، بحسب بيان صحفي، إنه تم تكليف جهاز السرفيس بتكثيف الحملات اليومية بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة؛ لضبط السائقين الغير ملتزمين بتعريفة الركوب المقررة والمواقف المخصصة والانتظار الخاطئ بالطريق العام، بالإضافة إلى التصدي لمخالفات السير عكس الاتجاه بطريق ترعة الزمر الموازي لمحور كمال عامر.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الجيزة الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور والطالبية والعمرانية والهرم والواحات البحرية؛ لمناقشة الخطط المستقبلية والموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض محافظة الجيزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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