نحتاج لكميات أكبر.. محافظ الجيزة يكشف سبب تكرار قطع وضعف المياه بالمحافظة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف المهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، عن أسباب قطع المياه وأزمات المياه المتكررة في محافظة الجيزة.

وقال "النجار"، بحسب بيان صحفي، إنه فيما يخص ملف مياه الشرب والصرف الصحي، فإنه يتم إنتاج حوالي 3 مليون م3 يوميًا من المياه، ومع زيادة الاستهلاك، فإن الأمر يتطلب زيادة كميات المياه المنتجة.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه لحل المشكلة، يجرى وضع رؤية مستقبلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتكاتف جميع الأجهزة؛ للوصول إلى حلول جذرية لمشكلات الانقطاعات وضعف ضغوطات المياه بالبؤر الساخنة، وذلك لسد احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الجيزة الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور والطالبية والعمرانية والهرم والواحات البحرية؛ لمناقشة الخطط المستقبلية والموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض محافظة الجيزة.