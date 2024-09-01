توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن التوك توك والسرفيس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز، بمواصلة إجراءات ترقيم مركبات التوك توك، وتكثيف الحملات لمنع السير بالشوارع الرئيسية بالتعاون مع الجهات المعنية لإحكام السيطرة ومنع المخالفات.

وقال "النجار"، بحسب بيان صحفي، إنه تم تكليف جهاز السرفيس بتكثيف الحملات اليومية بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة؛ لضبط السائقين الغير ملتزمين بتعريفة الركوب المقررة والمواقف المخصصة والانتظار الخاطئ بالطريق العام، بالإضافة إلى التصدي لمخالفات السير عكس الاتجاه بطريق ترعة الزمر الموازي لمحور كمال عامر.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الجيزة الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور والطالبية والعمرانية والهرم والواحات البحرية؛ لمناقشة الخطط المستقبلية والموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض محافظة الجيزة.