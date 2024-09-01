أمطار وحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الـ6 أيام القادمة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، أن طقس الـ6 أيام القادمة يشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها فرص سقوط أمطار.

وقالت "الهيئة"، إن حالة الطقس خلال الأيام القادمة تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأوضحت "الأرصاد"، أن طقس الأيام القادمة يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت "الهيئة"، قائلة، أنه يسود الـ6 أيام القادمة، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.