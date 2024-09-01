اليوم.. بدء صرف 500 جنيه منحة المولد النبوي 2024 لهذه الفئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء، بصرف منحة المولد النبوي الشريف 2024 والعام الدراسي الجديد، وذلك للمستحقين للدعم النقدي الشهري من بيت الزكاة والصدقات.

وبحسب بيان الأزهر، فإن "الطيب"، وجه بصرف 500 جنيه منحة إضافية "منحة المولد النبوي الشريف 2024" على إعانة شهر سبتمبر 2024م، للمستحقين للدعم النقدي الشهري من بيت الزكاة والصدقات، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446 هجري، وبدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وتأتي المنحة لإدخال السرور على مستحقيها ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة.

ويبدأ بيت الصدقات، في صرف عن صرف الإعانة الشهرية ومنحة المولد النبوي الشريف والعام الدراسي الجديد، بدءًا من الأحد 1 سبتمبر 2024، وذلك من خلال مكاتب البريد وفروع البنوك.

وأوضح بيت الزكاة والصدقات، أن الإعانات الشهرية تندرج ضمن برنامج "سند"، وهو أحد البرامج التنموية لبيت الزكاة والصدقات؛ بهدف مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها في شكل مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لديهم متطلبات الحياة المعيشية.

ويقدم بيت الزكاة والصدقات، مساعدات متنوعة لغير القادرين، والأرامل، والمرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وتيسير الزواج للفتيات اليتيمات غير القادرات وعلاج المرضى الفقراء.