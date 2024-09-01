للموظفين قطاع عام وخاص.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يبحث عدد من المواطنين، عن موعد الإجازة القادمة 2024، وموعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024، وذلك ضمن قائمة العطلات والإجازات الرسمية للقطاعين العام والخاص، حيث يرغب الكثيرون في الاحتفال بها.

وبشأن موعد الإجازة القادمة 2024، فإنها تكون إجازة المولد النبوي الشريف والتي توافق يوم 16 سبتمبر 2024.

وتُعد إجازة المولد النبوي الشريف، هي الإجازة الرسمية قبل الأخيرة لهذا العام ضمن قائمة العطلات والإجازات الرسمية للقطاعين العام والخاص، حيث تُعد "عيد القوات المسلحة"، ستوافق يوم 6 أكتوبر 2024، هي الإجازة الأخيرة بالعام الحالي.

وتعتبر إجازة المولد النبوي الشريف وعيد القوات المسلحة، من أهم المناسبات التي ينتظرها ويبحث عن موعدها المواطنين.