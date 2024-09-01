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جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة ينظم ملتقى توظيفيًا الأربعاء المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الأحد، 01 سبتمبر 2024 10:25 ص

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي، الأربعاء المقبل 4 سبتمبر 2024، لإتاحة فرص عمل للشباب بإحدى الشركات، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية.

وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة وشروط التقديم عليها على النحو التالي:

-كاشير (مؤهل عال - السن من 21 : 38).
-بائع حلوى (مؤهل متوسط - السن من 21 : 38).
-مقدم طلبات (مؤهل متوسط - السن من 21 : 38).
-أفراد أمن (مؤهل متوسط - السن من 21 : 38).
-مساعد شيف (مؤهل متوسط - السن من 21 : 38).
-مندوب توصيل (يجيد القراءة والكتابة - السن من 18 : 45).
-عمال خدمات (لا يشترط المؤهل - السن من 18 : 45).
-شيف فطائر شرقي (يجيد القراءة والكتابة - السن من 21 : 45).

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب، إلى أن الملتقى سوف ينظم بمقر الجهاز، الكائن 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوى - الدور الثانى، وذلك من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، ويمكن للراغبين فى الاستفسار التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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