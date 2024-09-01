شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة ينظم ملتقى توظيفيًا الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي، الأربعاء المقبل 4 سبتمبر 2024، لإتاحة فرص عمل للشباب بإحدى الشركات، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية.

وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة وشروط التقديم عليها على النحو التالي:

-كاشير (مؤهل عال - السن من 21 : 38).

-بائع حلوى (مؤهل متوسط - السن من 21 : 38).

-مقدم طلبات (مؤهل متوسط - السن من 21 : 38).

-أفراد أمن (مؤهل متوسط - السن من 21 : 38).

-مساعد شيف (مؤهل متوسط - السن من 21 : 38).

-مندوب توصيل (يجيد القراءة والكتابة - السن من 18 : 45).

-عمال خدمات (لا يشترط المؤهل - السن من 18 : 45).

-شيف فطائر شرقي (يجيد القراءة والكتابة - السن من 21 : 45).

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب، إلى أن الملتقى سوف ينظم بمقر الجهاز، الكائن 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوى - الدور الثانى، وذلك من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، ويمكن للراغبين فى الاستفسار التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".