شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان الديناميكا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 سبتمبر 2024 09:05 ص

بدأ طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية(الرياضيات) امتحان الدور الثاني مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الچيولوچيا).

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رؤساء لجان السير بتفتيش الطلاب وعدم السماح لأى طالب بدخول لجنة الامتحان بأى أجهزة إلكترونية للتصدى للغش، كما وجهت الوزارة بتوفير الهدوء والراحة للطلاب داخل اللجان، وتابعت الوزارة أيضا وصول اسئلة اختبار الدور الثاني فى مادتى الكيمياء والجغرافيا إلى لجان السير.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يؤدى الاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الاحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.