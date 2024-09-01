شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 عناصر من الشرطة الإسرائيلية في عملية إطلاق نار قرب الخليل بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 سبتمبر 2024 09:11 ص

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بمقتل 3 عناصر من الشرطة الإسرائيلية في عملية إطلاق نار عند حاجز ترقوميا قرب الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت مراسلة القناة، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن جفير يصل إلى موقع عملية إطلاق النار في ترقوميا.