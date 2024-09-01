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مقتل 3 عناصر من الشرطة الإسرائيلية في عملية إطلاق نار قرب الخليل بالضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الأحد، 01 سبتمبر 2024 09:11 ص

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بمقتل 3 عناصر من الشرطة الإسرائيلية في عملية إطلاق نار عند حاجز ترقوميا قرب الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت مراسلة القناة، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن جفير يصل إلى موقع عملية إطلاق النار في ترقوميا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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