شكرا لقرائتكم خبر عن كلية طب أسنان القاهرة تعلن فتح باب التقدم للشهادة التخصصية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة عن فتح باب التقدم للشهادة التخصصية فى جميع التخصصات بالكلية، وذلك اعتباراً من اليوم 1/9 حتى يوم الأحد 15/9، علماً بان التقديم يتم إلكترونياً فقط.

وأكدت الكلية على قواعد عامة للتقدم للشهادة التخصصية، وجاءت كالتالي:

1- استيفاء استمارة البيانات وتحميل المستندات المطلوبة من اليوم 1/9 حتى يوم 15/9 ، ولابد من التحقق من استلام الملف وذلك بالرد على المتقدم برسالة تأكيد "تم استلام الملف الخاص بكم.. وجارى المراجعة".

- لابد أن يتم تسجيل جميع البيانات (الاسم، محل الميلاد...إلخ) باللغة العربية.

- يتم إرفاق إيصال "سحب ملف التحاق (دراسات عليا)" بقيمه 500ج ولن يلتفت إلى غير ذلك.

- جميع الأوراق المرفقة لابد أن تكون أصول فقط ولن يلتفت إلى أى صور أو تعهدات.

2- لا يجوز التقدم لأكثر من درجة علمية (ماجستير أو شهادة تخصصية) في العام الجامعي الواحد، وفى حالة إزدواجية التقدم بطلب الالتحاق يعتبر طلب التقدم لاغي.

وأشارت الكلية أنه بعد إعلان نتيجة القبول يتم استيفاء الملف ورقيا شاملا جميع المستندات المطلوبة ويسلم لإدارة الدراسات العليا فى خلال أسبوع من إعلان نتيجة المقبولين ويحتفظ المتقدم بإيصال تسليم الملف.

شروط القيد بالشهادة التخصصية:

1-أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى طب وجراحة الفم والأسنان من إحدى كليات طب الأسنان بجمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها (من قبل المجلس الأعلى للجامعات) من أحد المعاهد العلمية المعترف بها.

2-أن يكون حاصل على تقدير عام جيد وتقدير مادة التخصص جيد على الأقل.

3-أن يكون قد أمضى السنة الإجبارية للتدريب (الامتياز).

4-موافقة جهة عمل الطالب على قيده للحصول على درجة التخصصية وكذلك على فرع التخصص كما يشترط موافقة جهة العمل على تفرغ الطالب تفرغاً كاملاً طوال مدة التدريب.

5-أن يقدم الطالب طلباً متضمناً جميع المستندات المطلوبة بإسم الدكتور عميد الكلية خلال المدة من أول سبتمبر إلى أخره من العام المراد القيد به. يتم تقديم الطلب عند تسليم أصول الأوراق بعد القبول

6-اجتياز امتحان إتقان اللغة الانجليزية التويفل المحلى (TOEFL) بـ (450) درجة على الأقل أو ما يعادلها (IELET) بسبع (7) درجات على الأقل، أو إرفاق تعهد بتسليم الشهادة عند تسليم أصول بعد القبول.

7-موافقة مجلس القسم المختص.

8-سداد الرسوم الدراسية قبل بدء الدراسة أو طبقاً للموعد المحدد والمعلن بالكلية.