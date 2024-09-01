عبر الواتس آب.. ضبط طالب نشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص لنشره صور أسئلة امتحانات عبر "واتس آب".

كانت رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة مجموعة على تطبيق "واتس آب"؛ حيث نشر صورا لأسئلة امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني"، مع الإجابات الخاصة بها أثناء انعقاد لجان الامتحانات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المعني، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول يحتوي على آثار ودلائل تثبت ارتكابه الواقعة وبمواجهته اعترف بقيامه بذلك لمساعدة أصدقائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم المعلوماتية.