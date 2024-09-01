شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع حسين كامل سليم ويؤكد: تم صرف التعويضات والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة تفقدية بالمنطقة الشرقية شملت متابعة أعمال تطوير وإعادة تخطيط المنطقة المحيطة بمحور طريق حسين كامل سليم بألماظة، وهو محور حيوى يربط بين شارع الثورة الذى يعد امتدادا لمحور طريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر .

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم صرف التعويضات القانونية اللازمة بالتوافق مع المواطنين قبل بدء أعمال التطوير .

يذكر أن محافظة القاهرة تقوم بالتعاون مع أجهزة الدولة، في إزالة العقارات المتعارضة مع تطوير شارع حسين كامل سليم، وسيتم تطوير الشارع، نظرا لأهميته، حيث يعد مدخلا ومحورا حيويا يربط شرق القاهرة بطريق السويس، وسيسهم تطويره في انفراجة مرورية كبيرة.

ومحور طريق حسين كامل سليم بألماظة محور حيوى يربط بين شارع الثورة الذى يعد امتداد لمحور طريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر .

