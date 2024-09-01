شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يدرب سيدات وادى النطرون بالبحيرة على حرفة الخياطة والان مع تفاصيل الخبر

نظم المجلس القومى للمرأة تدريبا متقدما على حرفة الخياطة واستهدف 15 سيدة من وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشارت مي محمود مدير إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس ومدير المشروع، إلى أن التدريب في مشغل المجلس المقام داخل مراكز صحة وتنمية الأسرية الذي في إطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، وتضمن تعليم السيدات أساسيات ومراحل الحرفة لتعزيز قدراتهن وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن.

وكانت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة تقفدت المشغل وأشادت بجودة المنتجات التي تنوعت ما بين الشنط اليدوية والخدديات والمقالم، ووجهت بتخصيص أحد المحلات بالسوق التجاري لعرض منتجاتهن وتسويقها ليُدر عائد ربح للسيدات المتدربات.

جدير بالذكر، أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.



