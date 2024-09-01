شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 38 سفينة بميناء دمياط ووصول 12829 طن قمح والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة.. بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32370 طنا تشمل: 3951 طن يوريا و5256 طن أسمنت و5911 طن رمل و2474 طن كلينكر و14778 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38930 طنا تشمل: 12829 طن قمح و12451 طن ذرة و4533 طن حديد و1462 طن خشب زان و6212 طن خردة و1443 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1280 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 283 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3309 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 93995 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 178233 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3631 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4423 حركة .

