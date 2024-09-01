شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الأسعار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
- الطماطم 20.5 جنيه.
- البصل 10 جنيهات .
- البطاطس بـ 25 جنيها.
- الجزر بـ 18 جنيها.
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 22 جنيها .
- الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات
- الكوسة بـ22 جنيها.
- الباذنجان العروس بـ14 جنيها.
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 47.5 جنيها.
- الليمون بـ 8.5 جنيه.
- بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو.
- الموز البلدي بـ 25 جنيها.
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