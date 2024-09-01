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استمرار ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الأسعار

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القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

- الطماطم 20.5 جنيه.

- البصل 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18 جنيها.

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها .

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات

- الكوسة بـ22 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 47.5 جنيها.

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 8.5 جنيه.

- بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو.

- الموز البلدي بـ 25 جنيها.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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