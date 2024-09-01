شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. توقيع بروتوكول تعاون بين محكمة الاستئناف ومجمع الوثائق المؤمنة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

تعقد محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، عضو المجلس الأعلى للقضاء، بعد قليل، بروتوكول تعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، برئاسة اللواء مهندس أحمد عبد السلام وذلك في إطار التعاون بينهم، والاستفادة من الإصدارات الورقية التي يصدرها المجمع، حضر التوقيع المستشار علي الهواري رئيس المكتب الفني لمحكمة الاستئناف.

ويأتي هذا البرتوكول في إطار توجيهات قيام كافة جهات الدولة بالاعتماد على قدرات مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية في انتاج وإصدار كافة الوثائق الخاصة بهذه الجهات، لذلك تم عقد البروتوكول حتي تعتمد محكمة الاستئناف على وثائق المجمع في انتاج وإصدار الأوراق الخاصة بها.

يذكر ان مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية يعد أحد أدوات الدولة في دعم التحول الرقمي بشكل مميكن ومؤمن بنسبة 100%، ويساعد في اشعار المواطن بتغير في شكل الخدمات المقدمة له من الدولة.

جدير بالذكر أن المستشار محمد نصر تولى منصبه رسميا، رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة اعتبارا من 30 يونيو الماضي وحتي 30 يونيو 2025.

