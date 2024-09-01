شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة مدارس النيل: قرارات الشهادات الأجنبية الصادرة من الوزارة لا تنطبق علينا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وحدة مدارس النيل المصرية الدولية، أن القرارات الوزارية الصادرة مؤخرًا بشأن الشهادات الأجنبية التي تدرس داخل مصر لا تنطبق على شهادة النيل الدولية، فشهادة النيل الدولية هي أول شهادة مصرية الهوية ودولية المعايير، ولها القرارات الوزارية المنظمة لها، مما يجعلها شهادة متفردة ومتميزة.

ووجهت مدارس النيل المصرية، رسالة لأولياء الأمور والطلاب، بعدم إشاعة أو نشر البلبلة أو إصدار تكهنات ليس لها أساس من الصحة، وليعلم الجميع أن منظومة مدارس النيل المصرية الدولية تحظى برعاية واهتمام كافة قيادات الحكومة المصرية والقيادة السياسية، التي تسعى جاهدة لتوفير تعليم متميز لأبناء الشعب المصري.

وجدير بالذكر، أن القرار الوزاري الخاص باعتبار مادة اللغة الفرنسية مادة نجاح ورسوب لطلاب الثانوية العامة لا ينطبق على طلاب شهادة النيل الدولية، حيث أن طالب شهادة النيل له الحق في التسجيل لدراسة وامتحان مادة اللغة الفرنسية، والتي تعد أحد المواد المكملة للالتحاق بالجامعة وتدخل في مجموع درجات طالب شهادة النيل الدولية.