شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأزهر العالمية تطلق دورة "إعداد الداعية المعاصر" لخريجى أصول الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم الأحد، فعاليات دورة "إعداد الداعية المعاصر"، التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ بالتنسيق مع كلية أصول الدين بنين بالقاهرة، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث تستمر فعاليتها لمدة ثلاثة أسابيع، بمشاركة (80) من خريجي الكلية، وذلك بمقر كلية أصول الدين بالقاهرة.

وقال رئيس الأكاديمية الدكتور محمد المحرصاوي، إنَّ الدورة تأتي في إطار حرص الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على إعداد كوادر متميزة من خريجي كلية أصول الدين، والعمل على رفع كفاءتهم وتأهيلهم؛ ليكونوا على دراية كاملة ‏بأهم القضايا التي تواكب التطورات التكنولوجية والمجتمعية والعلمية المعاصرة.

‏‎أضاف أنَّ دورة "إعداد الداعية المعاصر" تشتمل على عدد من القضايا المتنوعة، ما ‏بين قضايا (عقائدية، فقهية، فكرية، تربوية، اقتصادية، طبية، إعلامية، سلوكية)، تهدف في مجملها إلى تأهيل ‏المتدربين للتحدث عن القضايا المثارة بفكر مستنير، فضلًا عن تدريبهم على مهارات التواصل الفعال، وتوظيف منصات الإعلام الجديد في العمل الدعوي؛ لتحقيق أكبر قدر من ‏التأثير الإيجابي في الجماهير، ومحاربة التطرف والتشدد، وتصحيح المفاهيم الخاطئة بالمجتمعات.