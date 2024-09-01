شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط لارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 سبتمبر 2024 01:52 م

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظراً لإرتفاع درجة الحرارة والتى تؤثر على القضبان والمعدات وأن هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى طارئ حفاظاً على السلامة العامة للركاب و سلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

وأكدت الهيئة أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلى وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.

وأشارت الهيئة إلى أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

وتقدمت الهيئة بالإعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة حيث أن ذلك خارج عن إرادة الهيئة.