شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الهند تبرز مشاركة فريق سارانج الهندى بمعرض مصر الدولى للطيران بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

يشارك فريق "سارانج" لعرض طائرات الهليكوبتر والتابع للقوات الجوية الهندية، في النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء الذى تنظمه مصر في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2024 في العلمين .

ويشهد المعرض مشاركة العديد من الدول الصديقة الأخرى، حيث يمثل فريق "سارانج" العلامة التجارية "للقوات الجوية الهندية"، وفقًا لبيان صادر من السفارة الهندية بالقاهرة، حيث يجمع الفريق بين الأداء المذهل والسجل التشغيلي الممتاز.

وتم تشكيل الفريق في عام 2003 وشارك دوليًا لأول مرة في معرض آسيا للطيران والفضاء في سنغافورة عام 2004، و قدم أكثر من 1200 عرض في أكثر من 385 مكانًا حول العالم.

وسيقدم فريق "سارانج"،الذي يحظى بشهرة عالمية ويضم خمس طائرات هليكوبتر، عروضًا مذهلة تتضمن أربع طائرات هليكوبتر خلال المعرض الذي سيقام في العلمين.

ويقوم الفريق بتشغيل طائرة هليكوبتر خفيفة متقدمة (ALH) من طراز "دروف"، والتي صممتها شركة هندوستان آيرونوتيكس (HAL)، وهي طائرة قادرة على الطيران في جميع الأحوال الجوية ومتعددة المهام، وضمن عائلة طائرات ALH، يقود الفريق طائرة طراز ALH MK1، وهي طائرة رائدة تعبر عن روح "أتمانيربهارتا" (الاعتماد على الذات).