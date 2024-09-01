قرار قضائي جديد بشأن محاكمة سعد الصغير وزوجته بتهمة سب وقذف طليقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير، وزوجته هدير محمد الشهيرة بـ برلنتي، في اتهامهما بسب وقذف طليقته رانيا صالح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لجلسة 28 سبتمبر الجاري.

كان طليقة سعد الصغير حررت محضرًا ضده تتهمه فيه بالاعتداء عليها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الهرم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وذكرت السيدة في بلاغها، أن الفنان سعد الصغير اعتدى عليها ووجه السباب لها، نتيجة خلافات بينهما، قائلة: "عايز يكلمني بالعافية وأنا مش راضية"، على إثرها بدأ في سبها وقذفها، على حد قولها.