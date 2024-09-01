"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 65 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، ضبط 54 قطعة سلاح ناري بحوزة 40 متهمًا، وتنفيذ 65560 حكم قضائي متنوع، وضبط 249 قضية مخدرات.

وأثمرت الجهود عن ضبط 22 متهمًا هاربًا ، وضبط 11 متهمًا في أعمال بلطجة، وتحرير 257 دراجة نارية مخالفة، وضبط 16454 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.